21 августа, 19:20
3

Украину в очередной раз атакуют "Шахеды": в каких направлениях летят дроны

Дария Черныш

После массированного обстрела Россия вечером 21 августа снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушная тревога распространяется по областям из-за угрозы применения дронов-камикадзе.

О направлении движения ударных БпЛА, угрозу с воздуха для отдельных областей и где раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где угроза ударов "Шахедами" 21 августа?

 

19:30, 21 августа

Обновления по движению БпЛА

  • Чернигов под угрозой применения ударных БпЛА,
  • Север Киевщины, БпЛА в районе Барышевки,
  • Юг Черниговщины, БпЛА в районе Бобровицы и на границе с Киевщиной, курсом на восток.
18:47, 21 августа

Столица под угрозой применения ударных БпЛА.

18:14, 21 августа

Угроза применения ударных дронов-камикадзе для севера Киевщины.

18:03, 21 августа

Чернигов под угрозой ударов БпЛА.

17:43, 21 августа

Россия запустила по Украине "Шахеды"

Черниговская область под угрозой применения ударных БпЛА.