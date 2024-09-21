Агрессор снова запустил "Шахеды": какие области под угрозой удара
Источник:Воздушные силы
Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Вечером 21 сентября бойцы Путина в очередной раз запустили ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы. Что уже известно о вражеской атаке "Шахедами", где есть угроза российского удара – передает 24 Канал.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы в очередной раз за день сообщили о вражеских пусках КАБ на Сумщину. "Шахеды" на Полтавщине. Курс на Юг. Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте На Полтавщине угроза применения ударных БПЛА. "Шахеды" на Сумщине. Курс на Запад. Воздушные силы сообщили, что в Сумской области работа ПВО по ударному БПЛА врага.
Воздушные силы в очередной раз за день сообщили о вражеских пусках КАБ на Сумщину.
"Шахеды" на Полтавщине. Курс на Юг.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
На Полтавщине угроза применения ударных БПЛА.
"Шахеды" на Сумщине. Курс на Запад.
Воздушные силы сообщили, что в Сумской области работа ПВО по ударному БПЛА врага.