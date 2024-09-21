Агрессор снова запустил "Шахеды": какие области под угрозой удара

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Вечером 21 сентября бойцы Путина в очередной раз запустили ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы. Что уже известно о вражеской атаке "Шахедами", где есть угроза российского удара – передает 24 Канал.

Обратите внимание Готовятся к круглосуточным атакам: в СНБО предупредили о новых намерениях россиян

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.