Зафиксировано попадание в 4 локациях, горели пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине
Российские военные не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Что известно об атаке "Шахедами", в каких областях есть угроза удара, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Что известно об атаке "Шахедами" 25.07.2025?
Кстати, оперативно о воздушной тревоге, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения: По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны. Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях. По данным Сергея Лысака, главы ОВА, ночью наши защитники ликвидировали на Днепропетровщине 7 беспилотников. Однако есть попадания в Синельниковском районе – Маломихайловской и Васильковской общинах, Указывается, что пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Возник пожар в фермерском хозяйстве. Загорелось и здание,, которое не эксплуатировалось. Кроме этого, поврежден многоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач. В Павлограде в результате атаки БпЛА горело на территории предприятия. К слову, по Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БпЛА. Оккупанты попали по райцентру и Марганецкой общине. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж. Владимир Когут, глава ОВА, сообщил, что в результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. По данным ГСЧС, утром враг снова нанес удар по областному центру. О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра. По данным Воздушных сил, над Сумами заметили вражеский БпЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбивания. Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный. Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках авиабомб по территории Сумской области. Запускала КАБы вражеская авиация. О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45. Мониторинговые ресурсы сообщили о доразведке относительно ударных БпЛА. Сразу после этого начались отбои в областях, где была угроза. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину. Также Павлоградский и Самарский районы. Новые группы вражеских ударных дронов через Запорожскую область в направлении Днепропетровской. Днепропетровщина (Синельниковский район) – угроза применения врагом ударных дронов с северо-востока. На севере от Запорожья и в центральной части Сумщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания. БПЛА в районе города Балаклея, курс – юго-западный. На западных окраинах Харькова вражеский БПЛА, вероятно, разведывательный. Возможна работа ПВО. Вражеские ударные дроны на востоке Харьковщины, курс – западный. Угроза применения авиационных средств поражения на Сумщине, Донетчине и Харьковщине. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Продолжается угроза применения вражеских БПЛА по отдельным областям. Отбой тревоги на Полтавщине и Киевщине. На севере от Запорожья, на юго-востоке Сумщины, на севере Черниговщины и на севере Харьковщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания. Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА. Взрывы в Кременчуге. В ОВА сообщили о работе ПВО. Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга. Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. На Киевщине снова тревога. Отбой тревоги в Киеве и Киевской области. Кременчуг, Светловодск! Вражеские БПЛА в направлении города. Скоростная ракета на Черниговщине в направлении Олышевка/Гончаровское. Конотоп, в укрытие! Скоростные цели на Сумщине в западном направлении. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В Киеве и области объявили воздушную тревогу. В Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области угроза применения ударных дронов с северо-востока. На Полтавщине угроза применения врагом ударных дронов. Новые группы вражеских ударных дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Курс – западный/юго-западный. Российские беспилотники на севере Сумщины, курс – южный. На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
Сколько целей уничтожили силы ПВО во время ночной атаки
Враг терроризировал Днепропетровскую область
– сообщил он.
Последствия атаки на Полтавщину
Последствия атаки на Кременчугский район / Фото Владимира Когута
Атака на Сумы: спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки
Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения.
В Сумах взрыв
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.
По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения:
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
По данным Сергея Лысака, главы ОВА, ночью наши защитники ликвидировали на Днепропетровщине 7 беспилотников.
Однако есть попадания в Синельниковском районе – Маломихайловской и Васильковской общинах,
Указывается, что пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Возник пожар в фермерском хозяйстве. Загорелось и здание,, которое не эксплуатировалось.
Кроме этого, поврежден многоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач.
В Павлограде в результате атаки БпЛА горело на территории предприятия.
К слову, по Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БпЛА. Оккупанты попали по райцентру и Марганецкой общине.
Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж.
Владимир Когут, глава ОВА, сообщил, что в результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.
По данным ГСЧС, утром враг снова нанес удар по областному центру.
О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра.
По данным Воздушных сил, над Сумами заметили вражеский БпЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбивания. Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный.
Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках авиабомб по территории Сумской области. Запускала КАБы вражеская авиация.
О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.
Мониторинговые ресурсы сообщили о доразведке относительно ударных БпЛА. Сразу после этого начались отбои в областях, где была угроза.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
Также Павлоградский и Самарский районы.
Новые группы вражеских ударных дронов через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
Днепропетровщина (Синельниковский район) – угроза применения врагом ударных дронов с северо-востока.
На севере от Запорожья и в центральной части Сумщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.
БПЛА в районе города Балаклея, курс – юго-западный.
На западных окраинах Харькова вражеский БПЛА, вероятно, разведывательный. Возможна работа ПВО.
Вражеские ударные дроны на востоке Харьковщины, курс – западный.
Угроза применения авиационных средств поражения на Сумщине, Донетчине и Харьковщине.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Продолжается угроза применения вражеских БПЛА по отдельным областям.
Отбой тревоги на Полтавщине и Киевщине.
На севере от Запорожья, на юго-востоке Сумщины, на севере Черниговщины и на севере Харьковщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.
Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Взрывы в Кременчуге. В ОВА сообщили о работе ПВО.
Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
На Киевщине снова тревога.
Отбой тревоги в Киеве и Киевской области.
Кременчуг, Светловодск! Вражеские БПЛА в направлении города.
Скоростная ракета на Черниговщине в направлении Олышевка/Гончаровское.
Конотоп, в укрытие!
Скоростные цели на Сумщине в западном направлении.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу.
В Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области угроза применения ударных дронов с северо-востока.
На Полтавщине угроза применения врагом ударных дронов.
Новые группы вражеских ударных дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Курс – западный/юго-западный.
Российские беспилотники на севере Сумщины, курс – южный.
На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.