Зафиксировано попадание в 4 локациях, горели пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине

Российские военные не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Что известно об атаке "Шахедами", в каких областях есть угроза удара, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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Что известно об атаке "Шахедами" 25.07.2025?

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