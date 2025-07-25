Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зафиксировано попадание в 4 локациях, горели пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине
25 июля, 10:09
26

Зафиксировано попадание в 4 локациях, горели пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине

Ирина Марцияш, Юлия Мурина

Российские военные не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Что известно об атаке "Шахедами", в каких областях есть угроза удара, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

Смотрите также В Одессе есть жертва в результате атаки России: под завалами нашли тело мужчины

Что известно об атаке "Шахедами" 25.07.2025?

Кстати, оперативно о воздушной тревоге, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме

Сколько целей уничтожили силы ПВО во время ночной атаки

По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения:

  • 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области,
  • 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Враг терроризировал Днепропетровскую область

По данным Сергея Лысака, главы ОВА, ночью наши защитники ликвидировали на Днепропетровщине 7 беспилотников.

Однако есть попадания в Синельниковском районе – Маломихайловской и Васильковской общинах,
– сообщил он.

Указывается, что пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Возник пожар в фермерском хозяйстве. Загорелось и здание,, которое не эксплуатировалось.

Кроме этого, поврежден многоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач.

В Павлограде в результате атаки БпЛА горело на территории предприятия.

К слову, по Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БпЛА. Оккупанты попали по райцентру и Марганецкой общине.

Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж.

Последствия атаки на Полтавщину

Владимир Когут, глава ОВА, сообщил, что в результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.


Последствия атаки на Кременчугский район / Фото Владимира Когута

Атака на Сумы: спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки

По данным ГСЧС, утром враг снова нанес удар по областному центру.

Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения.
 

В Сумах взрыв

О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра.

По данным Воздушных сил, над Сумами заметили вражеский БпЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбивания. Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках авиабомб по территории Сумской области. Запускала КАБы вражеская авиация.


 

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.


Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

03:01, 25 июля

Мониторинговые ресурсы сообщили о доразведке относительно ударных БпЛА. Сразу после этого начались отбои в областях, где была угроза.

03:00, 25 июля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

01:48, 25 июля

Также Павлоградский и Самарский районы.

01:48, 25 июля

Новые группы вражеских ударных дронов через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

01:47, 25 июля

Днепропетровщина (Синельниковский район) – угроза применения врагом ударных дронов с северо-востока.

01:28, 25 июля

На севере от Запорожья и в центральной части Сумщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

01:07, 25 июля

БПЛА в районе города Балаклея, курс – юго-западный.

00:35, 25 июля

На западных окраинах Харькова вражеский БПЛА, вероятно, разведывательный. Возможна работа ПВО.

00:33, 25 июля

Вражеские ударные дроны на востоке Харьковщины, курс – западный.

00:32, 25 июля

Угроза применения авиационных средств поражения на Сумщине, Донетчине и Харьковщине.

00:30, 25 июля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Продолжается угроза применения вражеских БПЛА по отдельным областям.

00:29, 25 июля

Отбой тревоги на Полтавщине и Киевщине.

00:15, 25 июля

На севере от Запорожья, на юго-востоке Сумщины, на севере Черниговщины и на севере Харьковщины – разведывательные БПЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

00:14, 25 июля

Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

00:00, 25 июля

Взрывы в Кременчуге. В ОВА сообщили о работе ПВО.

23:59, 24 июля

Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга.

23:57, 24 июля

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

23:56, 24 июля

На Киевщине снова тревога.

23:32, 24 июля

Отбой тревоги в Киеве и Киевской области.

23:14, 24 июля

Кременчуг, Светловодск! Вражеские БПЛА в направлении города.

23:11, 24 июля

Скоростная ракета на Черниговщине в направлении Олышевка/Гончаровское.

23:11, 24 июля

Конотоп, в укрытие!

23:10, 24 июля

Скоростные цели на Сумщине в западном направлении.

23:06, 24 июля

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

23:06, 24 июля

В Киеве и области объявили воздушную тревогу.

22:13, 24 июля

  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке и в центральной части Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
22:06, 24 июля

В Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области угроза применения ударных дронов с северо-востока.

21:33, 24 июля

На Полтавщине угроза применения врагом ударных дронов.

20:46, 24 июля

Новые группы вражеских ударных дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Курс – западный/юго-западный.

20:32, 24 июля

Российские беспилотники на севере Сумщины, курс – южный.

20:31, 24 июля

На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.

 