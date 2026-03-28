"Шахеды" снова атакуют Украину: где пролетают вражеские дроны
Вечером 28 марта оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях.
Хотя зима закончилась, и план врага заморозить украинцев провалился, воздушные атаки на нашу страну продолжаются. Ожидается, что весной и летом Россия может сосредоточиться на ударах по системам водоснабжения.
Где есть угроза ударов дронами?
Области, в которых объявили тревогу: смотрите на карте
БпЛА на Киевщине мимо Згуровки, курсом на Яготин. БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину/Полтавщину. БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
БпЛА на Киевщине мимо Згуровки, курсом на Яготин.
БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину/Полтавщину.
БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.