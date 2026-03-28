28 марта, 18:08
"Шахеды" снова атакуют Украину: где пролетают вражеские дроны

Анастасия Колесникова

Вечером 28 марта оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях.

Хотя зима закончилась, и план врага заморозить украинцев провалился, воздушные атаки на нашу страну продолжаются. Ожидается, что весной и летом Россия может сосредоточиться на ударах по системам водоснабжения.

Смотрите также Россия тайно отправляет Ирану модернизированное оружие, которое протестировала в Украине, – AP

Где есть угроза ударов дронами?

Области, в которых объявили тревогу:

 

18:14, 28 марта

  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный.
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс южный/юго-западный.
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курсом на Кировоградщину.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
18:01, 28 марта

БпЛА на Киевщине мимо Згуровки, курсом на Яготин.

17:48, 28 марта

БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину/Полтавщину.

17:35, 28 марта

  • Несколько групп БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
  • БпЛА в Бериславском районе Херсонщины, курс северо-западный.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
  • БпЛА в центральные и южной частях Сумщины, курс западный.
16:58, 28 марта

  • Несколько БпЛА на севере Черниговщины, мимо Семеновки/Холмы, курс южный.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
  • БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
16:51, 28 марта

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

 

 