На Ривненщине сбили несколько "Шахедов": есть ли разрушения и пострадавшие в результате вражеской атаки

Ночью 28 октября российские захватчики атаковали Ровенскую область ударными дронами. По "Шахедам" отработали Силы ПВО.

Какие последствия российской атаки на Ровенскую область сегодня, рассказал председатель ОВА Александр Коваль в телеграме.

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Атака "Шахедами" на Ровенскую область сегодня

Чиновник констатировал, что на Ровенщине была очередная тревожная ночь. Однако благодаря успешной работе наших защитников удалось сбить 7 воздушных целей агрессора.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Спасибо военным за профессионализм. На местах сбивания уже работают соответствующие службы,

– отметил Александр Коваль.

Также председатель Ровенской ОГА призвал жителей области, в случае обнаружения обломков, не трогать и не фотографировать их, а сообщать спасателям или полиции.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, по состоянию на 07:20 российская атака "Шахедами" на Украину продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.