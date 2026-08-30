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Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

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20:34, 30 августа

Группа БПЛА на юге Николаевской области – направляется в сторону Одесской области.

20:32, 30 августа

Киев – БПЛА пролетел мимо Теремок – по северо-западному курсу.

20:15, 30 августа

Уклоняющиеся боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

20:10, 30 августа

Реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Маневичи (Волынская область) – по юго-западному курсу.

20:00, 30 августа

Реактивный БПЛА на севере Ровенской области – на запад.

БПЛА в Киевской области – курс на Ржищев.

БПЛА в окрестностях Николаева – на юг.

19:57, 30 августа

Николаевская область – реактивный БПЛА с юга.

19:35, 30 августа

Реактивный БПЛА на север Житомирской области из Киевской области.