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Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
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20:15, 30 серпня
Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
20:10, 30 серпня
Реактивний БпЛА повз н.п. Маневичі (Волинська обл) – південно-західним курсом.
20:00, 30 серпня
Реактивний БпЛА на півночі Рівненщини – західним курсом.
БпЛА на Київщині – курс на Ржищів.
БпЛА на околицях Миколаєва – південним курсом.
19:57, 30 серпня
Миколаївщина – реактивний БпЛА з півдня.
19:35, 30 серпня
Реактивний БпЛА на північ Житомирщини з Київщини.