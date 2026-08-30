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Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті


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20:15, 30 серпня

Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

20:10, 30 серпня

Реактивний БпЛА повз н.п. Маневичі (Волинська обл) – південно-західним курсом.

20:00, 30 серпня

Реактивний БпЛА на півночі Рівненщини – західним курсом.

БпЛА на Київщині – курс на Ржищів.

БпЛА на околицях Миколаєва – південним курсом.

19:57, 30 серпня

Миколаївщина – реактивний БпЛА з півдня.

19:35, 30 серпня

Реактивний БпЛА на північ Житомирщини з Київщини.