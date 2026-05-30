Россияне атакуют промышленную зону Запорожья: уже известно о двоих раненых

Утром оккупанты ударили дронами по Запорожью. Под обстрелом оказалась промышленная зона города.

Около 07:28 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Что известно об атаке россиян на Запорожье?

В 07:34 глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в регионе.

В 07:57 в Запорожье прогремели взрывы.

Федоров уточнил, что оккупанты атакуют промышленную инфраструктуру областного центра.

Известно об раненом мужчине 40 лет. Он находится в тяжелом состоянии.

В 08:21 Федоров добавил, что враг не прекращает наносить удары по области. В результате атаки пострадал еще один человек.

Вражеские удары повредили здания предприятий, а также рядом жилые дома.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

Напомним, что в ночь на 29 мая россияне также атаковали Запорожье. В Александровском районе вражеский удар пришелся на жилую многоэтажку, из-за чего возник пожар и были повреждены окна и балконы.

Тогда пострадали три человека, среди них 80-летняя женщина. У пострадавших диагностировали осколочные ранения. Кроме того, повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые помещения. Один подъезд временно остался без газоснабжения.