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24 Канал Новости Украины Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога
30 марта, 20:09
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Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога

Ирина Чеботникова

Вечером 30 марта россияне уже традиционно запустили дроны-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и каким областям угрожают.

Воскресным вечером во время атаки БПЛА уже прозвучали взрывы в Днепре. Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!

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Где летят "Шахеды" вечером 30 марта

20:37, 30 марта

Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный.

20:35, 30 марта

Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

20:13, 30 марта

Где летят "Шахеды": данные от ВС

  • БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юге Донецкой области, курс - северный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс - северо-западный.
20:10, 30 марта

Где тревога в Украине

20:04, 30 марта

Мониторинговые каналы писали, что были пуски из Приморско-Ахтарска и Навли.

19:57, 30 марта

Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:55, 30 марта

Группы вражеских ударных БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс – северо-западный.

19:25, 30 марта

"Шахеды" на Днепр.

19:02, 30 марта

Вражеские БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.