Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога
Вечером 30 марта россияне уже традиционно запустили дроны-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и каким областям угрожают.
Воскресным вечером во время атаки БПЛА уже прозвучали взрывы в Днепре. Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!
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Где летят "Шахеды" вечером 30 марта
Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный. Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления. Мониторинговые каналы писали, что были пуски из Приморско-Ахтарска и Навли. Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Группы вражеских ударных БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс – северо-западный. "Шахеды" на Днепр. Вражеские БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.
Где летят "Шахеды": данные от ВС
Где тревога в Украине
Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный.
Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.
Мониторинговые каналы писали, что были пуски из Приморско-Ахтарска и Навли.
Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Группы вражеских ударных БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс – северо-западный.
"Шахеды" на Днепр.
Вражеские БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.