Россия запустила по Украине "Шахеды": в каких областях тревога

Вечером 30 марта россияне уже традиционно запустили дроны-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят вражеские беспилотники и каким областям угрожают.

Воскресным вечером во время атаки БПЛА уже прозвучали взрывы в Днепре. Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!

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Где летят "Шахеды" вечером 30 марта