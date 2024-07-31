В Беларуси подняли истребители для перехвата российских "Шахедов", – "Гаюн"

Во время атаки Украины ночью 31 июля несколько российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси. Из-за этого белорусы должны были поднимать в небо свои истребители.

До сих пор государственные органы Беларуси не комментировали прилеты "Шахедов" россиян в страну. Это уже не первый подобный инцидент, который случается с российскими дронами-камикадзе.

Интересно Действия Москвы и Минска, возможно, были несогласованы: почему "Шахеды" начали летать над Беларусью

В Беларуси подняли истребители из-за "Шахеды"

В телеграм-канале "Белорусский Гаюн" отметили, что 30 июля около 23:50 на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131.

Впоследствии в канале отметили, что по данным мониторов, один из "Шахедов" движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля. О заходе еще одного из российских дронов-камикадзе в Беларусь также пишет телеграм-канал Monitor.



Где могут летать российские "Шахеды" в Беларуси / Фото из телеграм-канала "Белорусский Гаюн"

По состоянию на 00:32 в "Белорусский Гаюн" рассказали, что в приграничье с Беларусью прямо сейчас летают 6 "Шахедов". Они находятся на севере Черниговской области Украины, а мониторы предполагают, что российские беспилотники также могут войти в Беларусь.

В то же время точное количество "Шахедов", которые сейчас уже летают в Беларуси, неизвестно.

В "Белорусский Гаюн" напомнили, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причина – стремление сократить время подлета к границе с Украиной для перехвата российских "Шахедов", которые залетают в Беларусь.

Выбор аэродрома "Бобруйск", по словам белорусов, является неслучайным, поскольку он ближе всего находится к границе. С 26 июля мониторинговое белорусское сообщество не фиксировало подлеты вертолетов ВВС РБ на аэродром "Бобруйск".

К слову, 16 июля в Беларуси также поднимали авиацию для перехвата российского дрона "Шахеда", который долетел до Могилева. Это был 4-й дрон-камикадзе, который залетел из России в Беларусь во время атаки Украины.