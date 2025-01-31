Повреждены складские помещения и грузовик: последствия удара по Киевской области

Россия снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. В частности, враг атаковал также и Киевскую область.

Полиция Киевщины фиксирует последствия атаки врага на столичный регион. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию области.

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Есть повреждения

В ночь на 31 января 2025 года россияне ударили по Киевской области.

Полицейские зафиксировали, что в одном из районов поврежден грузовой автомобиль, забор и складские помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в ближайшие укрытия,

– говорится в сообщении.

Этой ночью враг атаковал Украину 102 ударными беспилотниками типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму. Россия постоянно прибегает к таким атакам.

Удалось сбить 59 вражеских дронов. Еще 37 ударных беспилотных летательных аппаратов были локально потеряны.