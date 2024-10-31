Россия атаковала Черкасскую область "Шахедами": там повреждено имущество предприятий

Россия постоянно атакует мирные украинские города с воздуха. В частности, под ударом оказалась Черкасская область.

В ночь на 31 октября Россия атаковала Украину "Шахедами". В результате падения обломков в Черкасской области повредили несколько предприятий.

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По целям работали силы ПВО

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что сутки в области начались с затяжной тревоги из-за очередных вражеских атак.

По предварительным данным, наши защитники уничтожили 3 "Шахеды" в небе над Черкасской областью. Прошло без пострадавших. Это самое главное,

– подчеркнул он.

В то же время известно, что обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В частности, говорится о складе и окна в здании.

Территорию падения обломков обследуют. Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто под прицелом врага оказываются именно объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью 30 октября Россия ударила по Харькову управляемой авиационной бомбой. Под ударом оказалась многоэтажка.