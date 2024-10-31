В Киеве в результате обстрела пострадала ЛЭП: кадры последствий удара "Шахедами"

Россия продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. В частности, под ударом оказался Киев.

Россия в ночь на 31 октября атаковала Киев ударными дронами. В КГВА рассказали, что это двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь.

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Фиксировали падение обломков

Воздушную тревогу в столице объявляли дважды. Она длилась два с половиной часа. Силы и средства ПВО, РЭБ перехватили все российские дроны, которые угрожали Киеву.

В результате этой атаки в Подольском районе зафиксировано падение обломков. Там возник пожар на открытой местности, но его удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала,

– говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что этот месяц был напряженным для Киева.

Вечером 30 октября Россия атаковала Харьков. Там враг попал по многоэтажке управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела загнулся ребенок, много людей пострадали.

Последствия обстрела / Фото КГВА