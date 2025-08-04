Россия снова запустила ударные дроны: где сейчас "Шахеды", для каких областей есть угроза
Российские захватчики продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 5 августа оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Где сейчас "Шахеды", что известно о вражеской атаке – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Что известно об атаке "Шахедами" 5 августа?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
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На Черниговщине угроза ударных дронов с Сумщины. Группа вражеских дронов на Сумщине южным курсом. Российские беспилотники на севере Сумщины. Курс на юг.
На Черниговщине угроза ударных дронов с Сумщины.
Группа вражеских дронов на Сумщине южным курсом.
Российские беспилотники на севере Сумщины. Курс на юг.