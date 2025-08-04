Российские захватчики продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 5 августа оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Где сейчас "Шахеды", что известно о вражеской атаке – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

Смотрите также Из-за российских атак на Днепропетровщине ранены 3 человека: 4-месячная девочка в тяжелом состоянии

Что известно об атаке "Шахедами" 5 августа?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.