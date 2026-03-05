Более 150 вражеских дронов летело по Украине: сколько целей удалось сбить силам ПВО

В ночь на 5 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений. Силам ПВО удалось обезвредить 136 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для атаки враг применил 155 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.

Около 100 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА,

– сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в результате ночной атаки зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Воздушные силы ВСУ отметили, что по состоянию на 08:00 утра атака продолжается, в воздушном пространстве Украины до сих пор фиксируют несколько вражеских БПЛА.

Какие регионы были под ударом?