Более 150 вражеских дронов летело по Украине: сколько целей удалось сбить силам ПВО
- В ночь на 5 марта российские войска атаковали Украину 155 ударными беспилотниками по разным направлениям.
- Силам ПВО Украины удалось обезвредить 136 вражеских БПЛА, также зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 8 локациях.
В ночь на 5 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений. Силам ПВО удалось обезвредить 136 вражеских БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Для атаки враг применил 155 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.
Около 100 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА,
– сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что в результате ночной атаки зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Воздушные силы ВСУ отметили, что по состоянию на 08:00 утра атака продолжается, в воздушном пространстве Украины до сих пор фиксируют несколько вражеских БПЛА.
Какие регионы были под ударом?
В ночь на 5 марта оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Под массированную атаку попал Кривой Рог: в результате обстрелов там возникли пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры. Известно, что в результате атаки поврежден детский сад и дома частного сектора, обследование продолжается.
Под атакой были и другие города области. В городе Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет, медики оказали им помощь.
В Синельниковском районе под удар попала Покровская громада. Там загорелся разрушенный частный дом, еще два жилых дома и пожарная часть получили повреждения.