Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Для атаки ворог застосував 155 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Близько 100 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА,

– повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що станом на 08:00 ранку атака триває, в повітряному просторі України досі фіксують декілька ворожих БпЛА.

Які регіони були під ударом?