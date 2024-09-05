Россия запустила "Шахеды", в Киеве и части областей – ракетная опасность: где сейчас угроза

5 сентября 2024, 22:30
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Автор: Маргарита Волошина

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Воздушные силы ВСУ

Поздно вечером 5 сентября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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23:13, 05 сентября

Скоростная цель на Черниговщине,
– сообщили в Воздушных силах.

23:07, 05 сентября

В Киевской, Черниговской, Полтавской областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

22:59, 05 сентября

Группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.

22:33, 05 сентября

"Кировоградщина - угроза ударных БпЛА", – предупредили защитники неба.

22:14, 05 сентября

Вражеские дроны движутся из Херсонской области в Николаевскую в северо-западном направлении.
 

22:12, 05 сентября

Угроза ударных БпЛА с юга,
– написали в Воздушных силах.