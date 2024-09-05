Россия запустила "Шахеды", в Киеве и части областей – ракетная опасность: где сейчас угроза

Поздно вечером 5 сентября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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