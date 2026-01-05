Началась новая атака на Украину: где летят вражеские дроны

Вечером 5 января россияне снова запустили "Шахеды". Пока что красными стали немного областей, но угроза может возрасти. В ночь на 5 января произошла массированная атака по Украине.

24 Канал собрал детали относительно того, где движутся ударные беспилотники. Мы собираем информацию из официальных источников, как Воздушные силы и ОВА. А еще пишем о данных мониторинговых каналов.

Смотрите также Днепр залит маслом, в Киеве и области есть погибшие: каковы последствия массированной атаки 5 января

Где летят "Шахеды" вечером 5 января и где уже объявили тревогу?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Напомним, что ночью быстрее всего о тревогах и последствиях обстрелов наши редакторы пишут в телеграмм-канале 24 Канала.