24 Канал собрал детали относительно того, где движутся ударные беспилотники. Мы собираем информацию из официальных источников, как Воздушные силы и ОВА. А еще пишем о данных мониторинговых каналов.

Где летят "Шахеды" вечером 5 января и где уже объявили тревогу?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Напомним, что ночью быстрее всего о тревогах и последствиях обстрелов наши редакторы пишут в телеграмм-канале 24 Канала.

21:38, 5 января

Мониторы пишут, пока что дроны сосредоточены на Черниговщине.

20:31, 5 января

  • Черниговщина: БпЛА в районе Семеновки.
  • Харьковская область: БпЛА в направлении Балаклеи.
19:04, 5 января

  • Черниговщина: БпЛА в направлении Городни.
  • БпЛА курсом на Харьков.
19:00, 5 января

Харьковщина: группы БпЛА в районе Купянска.