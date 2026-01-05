24 Канал зібрав деталі щодо того, де рухаються ударні безпілотники. Ми збираємо інформацію з офіційних джерел, як-от Повітряні сили та ОВА. А ще пишемо про дані моніторингових каналів.
Де летять "Шахеди" увечері 5 січня і де вже оголосили тривогу?
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Монітори пишуть, поки що дрони зосереджені на Чернігівщині. Харківщина: групи БпЛА в районі Куп'янська.
