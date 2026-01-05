24 Канал зібрав деталі щодо того, де рухаються ударні безпілотники. Ми збираємо інформацію з офіційних джерел, як-от Повітряні сили та ОВА. А ще пишемо про дані моніторингових каналів.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Нагадаємо, що вночі найшвидше про тривоги та наслідки обстрілів наші редактори пишуть у телеграм-каналі 24 Каналу.

21:38, 5 січня

Монітори пишуть, поки що дрони зосереджені на Чернігівщині.

20:31, 5 січня

  • Чернігівщина: БпЛА в районі Семенівки.
  • Харківщина: БпЛА у напрямку Балаклії.
19:04, 5 січня

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Городні.
  • БпЛА курсом на Харків.
19:00, 5 січня

Харківщина: групи БпЛА в районі Куп'янська.