24 Канал зібрав деталі щодо того, де рухаються ударні безпілотники. Ми збираємо інформацію з офіційних джерел, як-от Повітряні сили та ОВА. А ще пишемо про дані моніторингових каналів.

Дивіться також Дніпро залитий олією, у Києві й області є загиблі: які наслідки масованої атаки 5 січня

Де летять "Шахеди" увечері 5 січня і де вже оголосили тривогу?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Нагадаємо, що вночі найшвидше про тривоги та наслідки обстрілів наші редактори пишуть у телеграм-каналі 24 Каналу.