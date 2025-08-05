Россия запустила "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой атаки
Российская армия вечером 5 августа запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся "Шахеды"?
Вражеский БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. В районе Полтавы фиксируют вражеский БпЛА. В Воздушных силах сообщили об ударном БпЛА на Полтавщине в направлении Кировоградской области. Ударный БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.
Вражеский БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В районе Полтавы фиксируют вражеский БпЛА.
В Воздушных силах сообщили об ударном БпЛА на Полтавщине в направлении Кировоградской области.
Ударный БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.