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24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой атаки
5 августа, 22:09
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Россия запустила "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой атаки

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 5 августа запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся "Шахеды"?

 

22:14, 05 августа

Вражеский БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

21:59, 05 августа

В районе Полтавы фиксируют вражеский БпЛА.

21:14, 05 августа

В Воздушных силах сообщили об ударном БпЛА на Полтавщине в направлении Кировоградской области.

20:55, 05 августа

Ударный БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.