"Шахеды" снова атакуют Украину: в Киевской и ряде областей – воздушная тревога

В ночь на 6 декабря российская армия в очередной раз запустила в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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