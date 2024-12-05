"Шахеды" снова атакуют Украину: в Киевской и ряде областей – воздушная тревога

5 декабря 2024, 21:30
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Автор: Маргарита Волошина

В ночь на 6 декабря российская армия в очередной раз запустила в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:20, 05 декабря

Из Черниговской области дроны-камикадзе летят на север Киевской области. Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Славутича,, Нежина и Конотопа.

В Полтавской области БпЛА в районе Котельвы, держит юго-западный курс.

20:48, 05 декабря

Группа "Шахедов" из Сумской области движется в направлении Полтавской.

20:35, 05 декабря

В Черниговской области фиксируют несколько групп возле Чернигова, также есть БпЛА в районе Нежина.

В Сумской области большинство БпЛА наблюдают в районе Глухова, есть движение БпЛА в направлении Конотопа.

19:49, 05 декабря

Новая группа БпЛА на Сумщине,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях.

19:33, 05 декабря

Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова.

19:19, 05 декабря

Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!