"Шахеды" снова атакуют Украину: в Киевской и ряде областей – воздушная тревога
В ночь на 6 декабря российская армия в очередной раз запустила в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Из Черниговской области дроны-камикадзе летят на север Киевской области. Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Славутича,, Нежина и Конотопа. В Полтавской области БпЛА в районе Котельвы, держит юго-западный курс. Группа "Шахедов" из Сумской области движется в направлении Полтавской. В Черниговской области фиксируют несколько групп возле Чернигова, также есть БпЛА в районе Нежина. В Сумской области большинство БпЛА наблюдают в районе Глухова, есть движение БпЛА в направлении Конотопа. Новая группа БпЛА на Сумщине, Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях. Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова. Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Из Черниговской области дроны-камикадзе летят на север Киевской области. Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Славутича,, Нежина и Конотопа.
В Полтавской области БпЛА в районе Котельвы, держит юго-западный курс.
Группа "Шахедов" из Сумской области движется в направлении Полтавской.
В Черниговской области фиксируют несколько групп возле Чернигова, также есть БпЛА в районе Нежина.
В Сумской области большинство БпЛА наблюдают в районе Глухова, есть движение БпЛА в направлении Конотопа.
Новая группа БпЛА на Сумщине,
Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях.
Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова.
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!