"Шахеды" снова атакуют Украину, над Киевом – взрывы: куда летят дроны

В части областей Украины вечером 6 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронового удара. В воздушном пространстве некоторых регионов фиксируют "Шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам ПВО.

Смотрите также Более 140 вражеских БпЛА атаковали Украину, на многих локациях есть попадания: сколько сбили

Куда движутся дроны сейчас?

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте