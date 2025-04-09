Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны
9 апреля, 20:10
4

Россия запустила "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны

Ирина Чеботникова

Около семи вечера 9 апреля россияне запустили беспилотники-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят "Шахеды" и в каких областях объявили тревогу.

Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

Смотрите также Новое наступление России, мобилизация и дроны: интервью с командиром полка "Ахиллес"

Атака "Шахедами" вечером 9 апреля

20:26, 09 апреля

Группа "Шахедов" с востока на Запорожье.

20:20, 09 апреля

Мониторы писали о новых пусках из Халино (Курская область).

20:18, 09 апреля

"Шахеды" с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину.

20:16, 09 апреля

На Запорожье работает ПВО.

20:10, 09 апреля

Где тревога в Украине сейчас

20:07, 09 апреля

Новая группа "Шахедов" с юга на Запорожскую область.

20:03, 09 апреля

Новая группа "Шахедов" из Белгородской области на Харьковщину.

19:45, 09 апреля

"Шахеды" из Белгородской области на юг Сумщины.

19:42, 09 апреля

Сумщина – угроза применения ударных БПЛА.

19:26, 09 апреля

Вражеские БПЛА с Луганщины движутся вдоль границы Донецкой и Харьковской областей курсом на юго-запад.

19:07, 09 апреля

Харьковская и Донецкие области – угроза применения врагом ударных БПЛА.