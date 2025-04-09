Россия запустила "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны

Около семи вечера 9 апреля россияне запустили беспилотники-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят "Шахеды" и в каких областях объявили тревогу.

Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Атака "Шахедами" вечером 9 апреля