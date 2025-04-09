Россия запустила "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны
Около семи вечера 9 апреля россияне запустили беспилотники-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят "Шахеды" и в каких областях объявили тревогу.
Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!
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Атака "Шахедами" вечером 9 апреля
Группа "Шахедов" с востока на Запорожье. Мониторы писали о новых пусках из Халино (Курская область). "Шахеды" с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину. На Запорожье работает ПВО. Новая группа "Шахедов" с юга на Запорожскую область. Новая группа "Шахедов" из Белгородской области на Харьковщину. "Шахеды" из Белгородской области на юг Сумщины. Сумщина – угроза применения ударных БПЛА. Вражеские БПЛА с Луганщины движутся вдоль границы Донецкой и Харьковской областей курсом на юго-запад. Харьковская и Донецкие области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Где тревога в Украине сейчас
Группа "Шахедов" с востока на Запорожье.
Мониторы писали о новых пусках из Халино (Курская область).
"Шахеды" с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину.
На Запорожье работает ПВО.
Новая группа "Шахедов" с юга на Запорожскую область.
Новая группа "Шахедов" из Белгородской области на Харьковщину.
"Шахеды" из Белгородской области на юг Сумщины.
Сумщина – угроза применения ударных БПЛА.
Вражеские БПЛА с Луганщины движутся вдоль границы Донецкой и Харьковской областей курсом на юго-запад.
Харьковская и Донецкие области – угроза применения врагом ударных БПЛА.