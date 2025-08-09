Ночью 9 августа россияне нанесли массированный удар БПЛА по Харьковской области. Произошли многочисленные пожары, пострадали гражданские.

Ряд взрывов прогремел в трех районах Харьковщины во время атаки беспилотников, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки России на Харьковщину?

В ГСЧС уточнили последствия вражеского удара по региону, а также показали кадры пожаров и разрушений.

Так, в Богодуховском районе пострадал Золочев. Там произошел пожар в админпостройке больницы.

В Чугуевском районе под ударом находилась Клугино-Башкировка. Там возникли пожары в квартирах на 1-м и 4-м этажах жилого дома. Ранения получили 6 человек, среди них ребенок 2010 года рождения.

В Изюмском районе разрушений получили два населенных пункта:

В Балаклее горели админздание и частный дом;

В Калинове произошли пожары в учебном заведении и клубе.

В Купянском районе пострадали три населенных пункта:

Шевченково – пожары в классах учебного заведения, общежитии, гаражах и трех автомобилях;

Отрадное – повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо;

Мельницы – горели здание больницы и хозяйственная постройка;

Последствия атаки на Харьковскую область / Фото ГСЧС