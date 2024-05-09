"Шахед" попал в бывший дом культуры на Николаевщине: кадры с места пожара

Сегодня ночью враг нанес удар по Николаевской области. Враг атаковал регион с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, есть попадания.

В ночь на 9 мая вражеский “Шахед” попал в здание бывшего дома культуры в Первомайское. Там вспыхнул пожар.

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В ГСЧС показали последствия обстрела

В результате попадания дрона здание бывшего дома культуры в Первомайское частично разрушено. На месте прилета начался пожар, который охватил 200 квадратных метров.

Спасатели уже ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе ГСЧС показали кадры с места пожара:

Напомним, ранее сообщалось, что ночью россияне выпустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов из 20. Все беспилотники уничтожили в пределах Одесской области.

Также утром на Николаевщину залетел, предварительно, разведывательный БпЛА. По нему работали силы ПВО.

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Ситуация в Николаевской области

Кроме атаки дронами, вчера, 8 мая, россияне наносили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также враг обстрелял из артиллерии территорию Куцурубской громады.

К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет.