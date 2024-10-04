Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что в последнее время значительное количество "Шахедов" возвращается в Россию, дроны летят в разные стороны, в том числе в Беларусь.

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Почему дроны меняют траекторию полета

По мнению Свитана, то, что беспилотники меняют курс полета и, например, залетают в Беларусь, может быть результатом работы средств радиоэлектронной борьбы.

Более вероятно, что это последствия от наших новых систем РЭБ. Есть достаточно механизмов, как "Шахед" с помощью соответствующего импульса лишить связи со спутниками. После этого дрон не получает сигнала точного времени, не может по триангуляции определить свое место и переходит в горизонтальный полет, движется так до восстановления связи по одному курсу,

– объяснил Свитан.

Военный эксперт рассказал, что сейчас 15 – 20% "Шахедов" именно таким образом теряют связь и в конце концов уничтожаются.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Беларуси задержали женщину, которая опубликовала видео, на котором видно атаку российского "Шахеда". Удар дроном произошел в Гомельском районе в городе Калинковичи около 5 утра 3 октября 2024 года.