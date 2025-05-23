Удар "Шахедов", дроны атаковали химический завод в Ельце: хронология 1185 дня войны

В Украине продолжаются 1185 сутки полномасштабного российского вторжения. Враг не прекращает атак на всех направлениях фронта, однако украинские Силы обороны держат позиции и дают решительный отпор.

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