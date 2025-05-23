Удар "Шахедов", дроны атаковали химический завод в Ельце: хронология 1185 дня войны
В Украине продолжаются 1185 сутки полномасштабного российского вторжения. Враг не прекращает атак на всех направлениях фронта, однако украинские Силы обороны держат позиции и дают решительный отпор.
О последствиях российских ударов, событиях на фронте, международных новостях и внутренней ситуации в Украине – рассказывает 24 Канал.
Читайте также Враг вгрызается в Волчанск и продвинулся на еще нескольких направлениях: обзор и карты ISW
По словам журналистов, украинские и европейские дипломаты неоднократно пытались объяснить Трампу сложность конфликта, однако натыкались на "стену невежества" в американской администрации. Путин, со своей стороны, мастерски использует этот вакуум знаний, навязывая американцам собственные трактовки в форме исторических монологов и "отборных фактов". Одним из примеров неуверенности в теме стал советник Трампа Стив Уиткофф, который не смог четко назвать даже оккупированные регионы. В 05:17 Киевская областная военная администрация опубликовала сообщение о работе в регионе ПВО и о фиксации БПЛА в небе. Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. В Ельце, что в Липецкой области России, в ночь на 23 мая под ударами БпЛА оказался "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия". Это крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. Речь, в частности, об аккумуляторах для военных дронов. Также его продукцию используют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения. Российские СМИ сообщают о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители также слышали десяток взрывов в небе.
Путин использует неосведомленность Трампа о войне, чтобы достигать своих целей, – Time
На Киевщине прогремели взрывы
Дроны атаковали российский химический завод в Ельце
По словам журналистов, украинские и европейские дипломаты неоднократно пытались объяснить Трампу сложность конфликта, однако натыкались на "стену невежества" в американской администрации.
Путин, со своей стороны, мастерски использует этот вакуум знаний, навязывая американцам собственные трактовки в форме исторических монологов и "отборных фактов".
Одним из примеров неуверенности в теме стал советник Трампа Стив Уиткофф, который не смог четко назвать даже оккупированные регионы.
В 05:17 Киевская областная военная администрация опубликовала сообщение о работе в регионе ПВО и о фиксации БПЛА в небе.
Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
В Ельце, что в Липецкой области России, в ночь на 23 мая под ударами БпЛА оказался "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия".
Это крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. Речь, в частности, об аккумуляторах для военных дронов. Также его продукцию используют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения.
Российские СМИ сообщают о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители также слышали десяток взрывов в небе.