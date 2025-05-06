В результате удара "Шахеда" на крупнейшем рынке Харькова – масштабный пожар

Ночью 6 мая Россия осуществила массированную атаку дронами по Харькову. Враг ударил 20 раз в 4 районах города по 8 локациям.

Атака на город началась в 03:00 и продолжалась два часа. В результате удара российского беспилотника утром на крупнейшем рынке в Харькове – "Барабашово" занялся пожар, передает 24 Канал.

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Масштабный пожар на рынке в Харькове

Огонь охватил торговые площадки, дым от пожара на рынке было видно в разных районах Харькова. Медиа, а также прокуратура опубликовали жуткие кадры последствий удара "Шахеда" по рынку.

Пожар на "Барабашово": смотрите видео Суспильне

Пламя бушует на рынке в Харькове: смотрите видео

Массированная атака на Харьков / Фото Суспільне

К слову, по состоянию на 07:00 известно о 4 пострадавших. Острую реакцию на стресс испытали 71-летний, 59-летний и 44-летний мужчины и 52-летняя женщина. В Шевченковском районе города в результате падения обломков БПЛА вспыхнула крыша и комната частного жилого дома. В Киевском районе – горит ресторан.

Напомним, что оккупанты также массированно ударили дронами по Одесской области. В Одесском районе поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. Один человек погиб.