В одной из областей Украины меняют порядок объявления воздушных тревог во время атаки БПЛА

Воздушные тревоги уже более трех лет являются обыденностью для жителей Украины. В одном из регионов решили изменить порядок их объявления.

Так, глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что с 7 июля после полуночи в Хмельницкой области меняется порядок объявления воздушных тревог при применении врагом ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, передает 24 Канал.

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Какие изменения ожидают Хмельницкую область

Чиновник объяснил, что такое решение принято с целью максимально уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение.

Поэтому, начиная с понедельника, сигнал "Воздушная тревога" во время угрозы движения вражеских БПЛА будет объявляться в соответствии с районным административно-территориальным делением области.

В то же время в Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно при угрозе пролета вражеских БПЛА. Порядок объявления тревог во время угрозы ракетных ударов остается без изменений.

Областная военная администрация уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений.

К слову, Россия изменила тактику воздушных ударов, увеличивая количество средств поражения на один сектор для создания ковровой бомбардировки.