Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов
Россия вечером 25 ноября начала очередной террор Украины. Она атакует "Шахедами" и запускала баллистику.
Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях до отбоя, чтобы уберечь свою жизнь и облегчить работу нашим защитникам. О том, где существует опасность, читайте в материале 24 Канала.
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"Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область. Новые группы ударных БпЛА движутся мимо Херсонщины на Николаевщину. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. С севера движутся несколько групп БПЛА: С юга: Воздушные силы предупредили о ракете через Сумскую область. Несколько групп ударных БпЛА на севере Харьковщины, курс южный! Новые группы ударных БпЛА летят с юга: движутся через Запорожскую область северо-западным курсом. Угроза применения баллистического вооружения с севера! Движение ударных БпЛА через Сумщину курсом на Черниговщину.
Где объявлена воздушная тревога
– пишут в ПС.
– Воздушные силы.
"Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.
Новые группы ударных БпЛА движутся мимо Херсонщины на Николаевщину.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
С севера движутся несколько групп БПЛА:
С юга:
Воздушные силы предупредили о ракете через Сумскую область.
Несколько групп ударных БпЛА на севере Харьковщины, курс южный!
Новые группы ударных БпЛА летят с юга: движутся через Запорожскую область северо-западным курсом.
Угроза применения баллистического вооружения с севера!
Движение ударных БпЛА через Сумщину курсом на Черниговщину.