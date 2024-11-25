Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов

Россия вечером 25 ноября начала очередной террор Украины. Она атакует "Шахедами" и запускала баллистику.

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