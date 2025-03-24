Почему Россия выборочно бьет по городам Украины "Шахедами": Игнат объяснил вражескую тактику

Каждую ночь страна-агрессор запускает по Украине ударные дроны. В Воздушных силах рассказали, почему под вражеский удар попадает тот или иной город.

В эфире телемарафона представитель Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что россияне заранее планируют атаки "Шахедами", передает 24 Канал.

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Как враг атакует Украину БПЛА

По словам военного, противник действует по разработанному плану. Оккупанты расставляют приоритеты на разные дни недели. Например, на понедельник – один объект, потом на вторник и так далее они смещают акцент атаки на различные объекты.

"Силы обороны должны прогнозировать все эти удары", – добавил Игнат.

К слову, в ночь на 24 марта оккупанты использовали для удара по Украине 99 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов. В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.