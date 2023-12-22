Попадание в многоэтажку в Киеве: что известно о пострадавших от атаки "Шахедами"
Источник:Виталий Кличко
Поздним вечером 21 декабря стало известно, что обломки "Шахедов" попали в многоэтажку в Соломенском районе. Впоследствии местные власти известили о пострадавших в результате атаки.
Информация об этом поступила как от КГВА, так и от городского головы Виталия Кличко. А уже пол 2 ночи он актуализировал данные, касающиеся пострадавших и последствий попадания в многоэтажку.
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Что известно о пострадавших
Виталий Кличко отметил, что в результате атаки пострадали два человека в Соломенском районе. По его словам, один из жителей госпитализирован медиками. Другому медицинскую помощь предоставили на месте. Что касается других районов столицы, то оттуда информации о пострадавших не поступало.
А теперь расскажем о разрушениях в столице. По словам Виталия Кличко, частичные разрушения двух жилых домов зафиксированы в Соломенском и Дарницком районах. В первом говорится о многоэтажке, а во втором – частном недостроенном доме.
Что касается Соломенского района, то в результате попадания в многоэтажку частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир.
Если говорить о Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, то там вспыхнул недостроенный жилой дом. Там пожар тоже оперативно потушили. В РГА отметили, что вблизи вылетели окна в жилых домах. Также обломки повредили фасадные части и ограждения.
В Хмельницкой и Одесской области раздавались взрывы
- Известно, что после полуночи 22 декабря в ряде регионов наши военные продолжили сбивать российские "Шахеды". Взрывы звучали в Хмельницкой и Одесской областях. Позже стало известно, что в этих областях уничтожают дроны-камикадзе врага.
- Так, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что в Хмельницком районе работают силы ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя воздушной тревоги.
- А вот в 01:23 Силы обороны юга Украины отметили, что в Одесской области шумно. Сообщили, что в регионе работает ПВО, сбивая российские "Шахеды".