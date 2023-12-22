Попадание в многоэтажку в Киеве: что известно о пострадавших от атаки "Шахедами"

Поздним вечером 21 декабря стало известно, что обломки "Шахедов" попали в многоэтажку в Соломенском районе. Впоследствии местные власти известили о пострадавших в результате атаки.

Информация об этом поступила как от КГВА, так и от городского головы Виталия Кличко. А уже пол 2 ночи он актуализировал данные, касающиеся пострадавших и последствий попадания в многоэтажку.

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Что известно о пострадавших

Виталий Кличко отметил, что в результате атаки пострадали два человека в Соломенском районе. По его словам, один из жителей госпитализирован медиками. Другому медицинскую помощь предоставили на месте. Что касается других районов столицы, то оттуда информации о пострадавших не поступало.

А теперь расскажем о разрушениях в столице. По словам Виталия Кличко, частичные разрушения двух жилых домов зафиксированы в Соломенском и Дарницком районах. В первом говорится о многоэтажке, а во втором – частном недостроенном доме.

Что касается Соломенского района, то в результате попадания в многоэтажку частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир.

Если говорить о Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, то там вспыхнул недостроенный жилой дом. Там пожар тоже оперативно потушили. В РГА отметили, что вблизи вылетели окна в жилых домах. Также обломки повредили фасадные части и ограждения.

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