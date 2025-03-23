Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

В ночь на 23 марта россияне в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате вражеской атаки есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Какие последствия атаки на Киевщину сегодня

Этой ночью агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе поврежден частный дом. Также произошло возгорание складского помещения и травяного настила. Огонь уже ликвидировали спасатели.

В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля и гараж.

Пострадали два человека: 29-летняя женщина и 48-летний мужчина,

– сообщили в полиции.

Добавили, что от госпитализации пострадавшие отказались.

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Последствия атаки на Киевскую область 23 марта / Фото полиции

В Белоцерковском районе произошло возгорание травяного настила. Его ликвидировали пожарные.

На местах обстрела работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы полиции Киевской области, а также работники ГСЧС.

По фактам военных преступлений России следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.