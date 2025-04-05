Россия атаковала Киевскую область "Шахедами": какие последствия, есть ли разрушения и пострадавшие
- В ночь на 5 марта россияне атаковали Киевскую область "Шахедами". Работала ПВО.
- В Броварском районе из-за падения обломков беспилотника поврежден частный дом, возник пожар травяного настила, который ликвидировали.
В ночь на 5 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. По вражеским беспилотникам работали защитники неба.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также В Кривом Роге бабушка сгорела в собственном доме, куда попал "Шахед"
Атака "Шахедами" на Киевщину 5 апреля
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. В области работали Силы ПВО.
Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,
– заявили в ОВА.
Также рассказали, что в Броварском районе в результате падения обломков сбитого российского беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. Вспыхнул пожар травяного настила, который уже ликвидировали.
Сейчас оперативные группы продолжают работы по выявлению последствий вражеской атаки.
Обратите внимание Удар баллистикой по Кривому Рогу: спасательные работы завершены, погибли 18 человек
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.