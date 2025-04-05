Россия атаковала Киевскую область "Шахедами": какие последствия, есть ли разрушения и пострадавшие

В ночь на 5 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. По вражеским беспилотникам работали защитники неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. В области работали Силы ПВО.

Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– заявили в ОВА.

Также рассказали, что в Броварском районе в результате падения обломков сбитого российского беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. Вспыхнул пожар травяного настила, который уже ликвидировали.

Сейчас оперативные группы продолжают работы по выявлению последствий вражеской атаки.

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