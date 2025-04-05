Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Атака "Шахедами" на Київщину 5 квітня

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Київщину ударними дронами. В області працювали Сили ППО.

Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено,

– заявили в ОВА.

Також розповіли, що в Броварському районі внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджена покрівля та вибиті вікна у приватному будинку. Спалахнула пожежа трав'яного настилу, яку вже ліквідували.

Наразі оперативні групи продовжують роботи з виявлення наслідків ворожої атаки.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.