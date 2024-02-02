Россия ударила по энергетике Кривого Рога: обесточены тысячи абонентов и шахты
Источник:"Укрэнерго"
Россия в ночь на 2 февраля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате этого в Кривом Роге есть обесточивания.
Оккупанты атаковали ночью несколькими волнами. Под ударом, в частности, оказалась Днепропетровская область.
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После атаки "Шахедами" есть обесточивания
В ночь на 2 февраля враг совершил новый массированный дроновый удар "Шахедами". Под атакой оказались южные и центральные регионы.
К сожалению, без последствий не обошлось. Так, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" – в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.
В компании добавили, что специалисты вместе со спасателями уже осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.
После атаки обесточены шахты
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной атаки обесточены более 40 тысяч жителей города. Кроме того, также без электроснабжения оказались 2 шахты, в результате чего рабочие оказались под землей.
Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность,
– сообщил Лысак.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что украинские защитники уничтожили 3 "Шахеда" на Днепропетровщине, однако враг сумел нанести удары по критической инфраструктуре. По словам Вилкула, без света в целом остались около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе – часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.
Так, котельни и больницы оперативно перешли на работу от генераторов. По состоянию на 07:00 удалось запитать около 60 тысяч жителей города, однако 40 тысяч горожан – остаются без электроэнергии. Вилкул также уточнил, что из обесточенных шахт уже спасли почти всех рабочих – на эвакуацию ожидают еще 19 украинцев.
По состоянию на 09:11 всех шахтеров, оказавшихся под землей из-за российской атаки и обесточивания, удалось спасти. Александр Вилкул поблагодарил всех горноспасателей, ГСЧС, руководство и трудовые коллективы КЖРК и Арселора, которые оперативно вытащили на поверхность всех рабочих.
Ночная массированная атака БПЛА: что известно
- В ночь на 2 февраля оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных силах сообщили об угрозе около 19:40 для южных областей, но позже тревогу отменили. Однако уже в 22:30 тревога снова начала распространяться по стране из-за новой угрозы атаки беспилотниками.
- Согласно сообщениям, "Шахеды" угрожали Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областям.
- Под массированным ударом оказалась Кировоградская область. Как сообщил председатель ОГА Андрей Райкович, в Кропивницком и Кропивницком районе работала ПВО. По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал.