В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал ночную атаку врага.

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Атака дронами

Военный эксперт рассказал, что все 14 "Шахедов" удалось сбить. Они шли по старым маршрутам, однако там, скорее всего, уже были развернуты дополнительные группы перехвата.

То есть все задачи, стоящие перед ПВО, выполнены – все "Шахеды" сбиты. Общее направление к западу Украины. Скорее всего, они прорываются к нашим аэродромам, которые расположены в том районе,

– предположил Роман Свитан.

Кроме того, россияне запустили ракету Х-22 по Запорожской области. Однако она не попала, а упала на открытом пространстве.

Роман Свитан объяснил, что эта ракета не очень точная. На 50% расчетов у нее возможно отклонение 300 метров, а остальные 50% вообще могут попадать в радиусы километра. Соответственно, может она и имела какую-то цель, но – либо не дошла, либо перешла.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Баллистические ракеты от Ирана

Военный эксперт рассказал, что Ирану не продлил некоторые ограничения на продажу ракет с дальностью до 300 километров. Согласно законам мировой юриспруденции, Иран может передавать ракеты типа "Fateh-110" до 300 километров. Это ракета, которая примерно похожа на "Искандер".

Эту возможность мы с прошлого года просчитываем, а также понимаем ее проблематику для нас. Сбить ее можно только ЗРК, которые являются противобаллистическими. Например, SAMP/T и Patriot,

– отметил Свитан.

"Проблему она нам создаст на глубину примерно до 300 километров. Такая же проблема, как с "Искандером", у которых дальность 500 километров", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что соответственно у иранских ракет даже меньшая дальность, чем в "Искандере". Однако уровень опасности будет зависеть от количества, сколько этих ракет передаст Иран.

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