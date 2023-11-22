Об опасности объявляли вечером 21 ноября и ночью против 22 ноября 2023 года. Что известно об очередной атаке врага – читайте в тексте 24 Канала.

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ПВО работала в Киевской и Сумской области, ракеты атаковали Запорожье

Российские захватчики начали запускать дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине еще ориентировочно в 19:30 21 ноября. Тогда группа вражеских ударных дронов двигалась в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, тревогу из-за опасности атаки ракетами объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Кировоградской области.

Около 20:43 (21 ноября – 24 Канал) российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья,

– заявил глава Запорожской ОВА.

Также Юрий Малашко заверил, что устанавливают, какую ракету использовал враг. Информация о пострадавших не была, однако взрывная волна повредила несколько частных домов.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что от людей есть 31 заявление о повреждении домов частного сектора.

Последствия взрыва в Запорожье / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева

За несколько минут до 21:00 объявили опасность из-за дронов в Полтавской области. Ближе к 22 часам взрывы прогремели в Сумской области. В Сумской ОВА сообщили, что работает ПВО.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали, что:

опасность была в Черниговской области;

группа дронов двигалась из Запорожской в направлении Днепропетровской области;

в Херсонской и Николаевской областях.

Группа ударных вражеских БПЛА заходит с севера в Киевскую область,

– сообщили Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 23:07 21 ноября.

Буквально в 23:17 Киевская областная военная администрация сообщила, что действительно зафиксировала движение враждебных БПЛА, поэтому в регионе работает ПВО.

"Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

После этого в 00:05 22 ноября объявили отбой тревоги в Киевской области и самой столице. Дальше ночь в Киеве и регионе была спокойной. О последствиях вражеской атаки власти по состоянию на утро еще не сообщали.

В Хмельницкой области есть повреждения

Российские оккупанты продолжили атаковать Украину и после полуночи 22 ноября. Уже в 00:30 дроны угрожали Винницкой, Одесской и Кировоградской областям. Впоследствии – Черкасской и Кировоградской области.

В Винницкой области 1 группа ударных БпЛА движется через Немиров в направлении Винницы, 2 группа ударных БпЛА приближается к Жмеринке в направлении Хмельницкого,

– предупредили Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии объяснили, что обе группы дронов приближались к Хмельницкой области. Через некоторое время, что:

группа ударных вражеских БПЛА направлялась в направлении Тернопольской области;

еще одна группа – в Винницкой области приближалась к Жмеринке в направлении Хмельницкого.

Наконец, враг снова направил эти две группы беспилотников на Хмельницкую область. Ориентировочно в 2:37 первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин подтвердил работу ПВО в Хмельницком районе и призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты. Уже на рассвете чиновник рассказал о последствиях атаки врага по Хмельницкой области.

Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Загорелся пожар. На месте работает ГСЧС и другие соответствующие службы,

– рассказал Сергей Тюрин.

По его словам, травмированных и погибших нет.

Сколько "Шахедов" атаковали Украину

Воздушные силы ВСУ утром рассказали об атаке россиян. По их данным, враг с 20:00 21 ноября по 3:00 22 ноября атаковал нашу страну:

с юго-восточного направления, то есть российского Приморско-Ахтарска – 14 ударными беспилотниками типа Shahed;

с самолета Ту22М3 по этому же направлению – крылатой ракетой Х-22.

Воздушные силы ВСУ, Сухопутные войска и Нацгвардия вместе уничтожили все 14 вражеских "Шахедов". Сбивали дроны подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения в:

Днепропетровской,

Запорожский,

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Хмельницкая область.

Кроме того, Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев уточнил, что в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск бойцы уничтожили все враждебные цели. В частности:

на Киевском и Житомирском направлениях – 4 беспилотника типа Shahed;

на Сумском направлении – разведывательный дрон врага.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал утром, что над регионом ПВО сбила 2 вражеских дрона.

По предварительным данным жертв и пострадавших из-за падения обломков нет,

– сказал глава ОВА.



ВСУ сбили все вражеские дроны в ночь на 22 ноября 2023 года

В воздушных силах также уточнили, что крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. Там взрывная волна повредила частные дома, однако, к счастью, люди не поранились.