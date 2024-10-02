Румыния поднимала истребители во время ночной атаки "Шахедами" по Одесской области
Источник:Digi24
Россия ночью 2 октября атаковала Украину "Шахедами". Из-за ночного обстрела Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала истребители.
Такие меры румынская сторона применила из-за обстрела Одесской области. Об этом пишет Digi24.
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Четыре истребителя мониторили воздушное пространство Румынии
Российские цели ночью 2 октября фиксировали вблизи северной части уезда Тульча. Около 2:40 населению разослали оповещение об опасности.
Для наблюдения за российскими "Шахедами" румынское минобороны решило поднять два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18, которые базируются в Румынии. Испанские самолеты завершили свою миссию примерно в 3:00, а румынские – в 5:00.
В конце концов они не зафиксировали "Шахедов" в воздушном пространстве Румынии.
Напомним, что на рассвете 2 октября российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Там повреждены припортовые и пограничные объекты. В результате атаки ранены два водителя грузовиков, один из которых – гражданин Турции.
Кроме того, из-за атаки пришлось приостановить пропускные операции на пункте пропуска "Орловка". Его работу обещали восстановить с 11:00 2 октября.