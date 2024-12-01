Враг запустил "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны
24 Канал собирает информацию о том, где летят дроны-камикадзе ночью 1 декабря. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем регионе тревога!
Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 30 ноября. Дроны зашли на Сумщину, но вскоре ВС дали отбой. Впрочем, уже в половине одиннадцатого БПЛА снова зашли в воздушное пространство с Севера и стали двигаться на Полтавщину и дальше.
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Где сейчас летят "Шахеды"
ВС: есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для трех областей – Киевской, Черкасской, Днепропетровской. Мониторы пишут, что скоро тревогу объявят и на Киевщине. Ударный БпЛА летит в направлении Прилук на Черниговщине с северо-востока. Дрон на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину. Мониторинговые каналы пишут, что на Сумщину заходят новые "Шахеды". Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Кировоградской области.
Новая информация по "Шахедам" от ВС
Где сейчас тревога
Где летят "Шахеды"
ВС: есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для трех областей – Киевской, Черкасской, Днепропетровской.
Мониторы пишут, что скоро тревогу объявят и на Киевщине.
Ударный БпЛА летит в направлении Прилук на Черниговщине с северо-востока.
Дрон на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину.
Мониторинговые каналы пишут, что на Сумщину заходят новые "Шахеды".
Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Кировоградской области.