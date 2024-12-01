Враг запустил "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны

24 Канал собирает информацию о том, где летят дроны-камикадзе ночью 1 декабря. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем регионе тревога!

Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 30 ноября. Дроны зашли на Сумщину, но вскоре ВС дали отбой. Впрочем, уже в половине одиннадцатого БПЛА снова зашли в воздушное пространство с Севера и стали двигаться на Полтавщину и дальше.

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Где сейчас летят "Шахеды"