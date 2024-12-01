Враг запустил "Шахеды": каким областям угрожают вражеские дроны

1 декабря 2024, 00:37
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Автор: Ирина Чеботникова

24 Канал собирает информацию о том, где летят дроны-камикадзе ночью 1 декабря. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем регионе тревога!

Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 30 ноября. Дроны зашли на Сумщину, но вскоре ВС дали отбой. Впрочем, уже в половине одиннадцатого БПЛА снова зашли в воздушное пространство с Севера и стали двигаться на Полтавщину и дальше.

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Где сейчас летят "Шахеды"

01:00, 01 декабря

ВС: есть угроза применения вражеских ударных БпЛА для трех областей – Киевской, Черкасской, Днепропетровской.

00:58, 01 декабря

Мониторы пишут, что скоро тревогу объявят и на Киевщине.

00:57, 01 декабря

Ударный БпЛА летит в направлении Прилук на Черниговщине с северо-востока.

00:51, 01 декабря

Дрон на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину.

00:49, 01 декабря

Новая информация по "Шахедам" от ВС

  • БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курс западный курс западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.
00:33, 01 декабря

Мониторинговые каналы пишут, что на Сумщину заходят новые "Шахеды".

00:20, 01 декабря

Где сейчас тревога

00:07, 01 декабря

Где летят "Шахеды"

  • БпЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный юго-западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;
  • БпЛА с Полтавщины (мимо Кременчуга) – курс юго-западный.
00:01, 01 декабря

Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Кировоградской области.