Атака "Шахедами" на Харьков: пострадали 17 человек, среди них – дети
В ночь на 5 июня Россия ударила по Харькову "Шахедами". Под прицелом агрессора в очередной раз оказались гражданские. В результате вражеской атаки пострадали многие люди.
Что известно о пострадавших в результате российской атаки на Харьков 5 июня, сообщает 24 Канал.
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Сколько пострадавших в Харькове в результате атаки "Шахедами" 05.06.2025
Ночью 5 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по жилой застройке Слободского района города
По предварительным данным, пострадали 17 человек, из которых 4 детей,
– сообщили в ГСЧС в 06:44.
Председатель ОВА Олег Синегубов писал, что среди пострадавших – беременная, дети и 93-летняя женщина.
Вследствие вражеских попаданий произошли повреждения многоэтажек и легкового транспорта. Также возникло 3 очага пожаров, – горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на 2 этаже и подвальное помещение 5-этажки, а еще 3 легковых авто.
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На месте атаки работали подразделения ГСЧС, в частности, пиротехнические и кинологические расчеты. Психологи оказывали помощь пострадавшим жителям.
Среди пострадавших в Харькове – дети / Фото ГСЧС