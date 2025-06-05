Що відомо про постраждалих внаслідок російської атаки на Харків 5 червня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Диво, що всі живі": які наслідки удару БпЛА і ракети по Харкову та що відомо про постраждалих

Скільки постраждалих у Харкові внаслідок атаки "Шахедами" 05.06.2025

Вночі 5 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по житловій забудові Слобідського району міста

За попередніми даними, постраждали 17 людей, з яких 4 дітей,

– повідомили в ДСНС о 06:44.

Голова ОВА Олег Синєгубов писав, що серед постраждалих – вагітна, діти та 93-річна жінка.

Внаслідок ворожих влучань сталися пошкодження багатоповерхівок і легкового транспорту. Також виникло 3 осередки пожеж, – горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі й підвальне приміщення 5-поверхівки, а ще 3 легкові авто.

Наслідки атаки Росії на Харків: дивіться відео

На місці атаки працювали підрозділи ДСНС, зокрема, піротехнічні й кінологічні розрахунки. Психологи надавали допомогу постраждалим жителям.

Серед постраждалих у Харкові – діти / Фото ДСНС