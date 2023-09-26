Просчет россиян: в ОК "Юг" рассказали о целях попаданий по территории Румынии
Российские "Шахеды" в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Украины. Громкие звуки слышали и на территории Румынии, а местные жители сообщали, что видели дроны.
Начальник объединенного прес-сцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что пока нет информации о падении обломков или прилете беспилотников на территорию соседнего государства. Но на обнародованных видео видно, что люди напуганы и понимают, что такое может им угрожать.
К теме Обстрелы украинского зерна: на украинско-румынской паромной переправе сгорело много грузовиков
Уже не первые атаки
Наши соседи уже не раз наблюдали, как атакуют Украину. Они чувствуют, что также могут оказаться в опасности, ведь дроны не высокоточное оружие. Более того, факт боевой работы, когда во время сбивания обломки падали на другие территории, уже неоднократно фиксировали. Прилетало и на территорию соседней Румынии.
Они уже осведомлены, как нужно реагировать на такие ситуации. С каждым разом чувствуют и яснее понимают, что необходимо переходить в укрытие, даже когда атака очевидно направлена по территории Украины,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Гуменюк объяснила цель российских ударов по территории Румынии: смотрите видео
Почему Россия это делает
Наносить удары барражирующими снарядами по территории, которая расположена близко к государственной границе с другой страной – понятный план врага и хорошо рассчитанная тактика. Таким образом, по мнению Гуменюк, оккупанты хотят спровоцировать нарушение нормальных отношений между странами.
На погранично-представительном уровне у нас есть диалог с соседними странами. Все они осведомлены и предупреждены, что Украина намерена защищаться любым способом, когда происходят такие атаки,
– заметила Гуменюк.
Также она добавила, что опасность для других стран должна вызвать определенную реакцию на мировом уровне.
Атака дронов на Одессу: что известно
- В ночь на 26 сентября оккупанты запустили на территории Украины дроны-камикадзе сразу на нескольких направлениях. "Шахеды" из Чауды в Крыму летели курсом на Одесскую область. Вскоре после полуночи появились сообщения о работе ПВО в регионе. Через несколько часов туда летела еще одна группа "Шахедов".
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что большинство дронов сбила ПВО, но было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. Также загорелись 6 фур.
- Накануне вечером область также была под массированным обстрелом. Враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы ракетами и дронами. Существенные повреждения получили одесский морвокзал и отель рядом.