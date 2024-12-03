Удар "Шахедами" по Тернополю: сколько людей в городе остались без света

Российский "Шахед" во время атаки 3 декабря попал в объект критической инфраструктуры в Тернополе. Из-за этого часть несколько тысяч жителей остались без света.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды в эфире "Киев 24".

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Энергетики планируют устранить последствия во второй половине дня

Объект энергетической инфраструктуры, по которому был нанесен удар, частично поврежден. Также российский беспилотник попал в одно из предприятий, вызвав там пожар.

В результате этого около 5 тысяч абонентов остались без света в Тернополе, а также два села,

– сообщил Негода.

По состоянию на 10:30 энергетикам удалось за счет технических решений обеспечить электроснабжением фактически большую часть объектов жилой инфраструктуры. До 14 – 15 часов 3 декабря они надеются полностью устранить все последствия.

Сейчас аварийные отключения электроэнергии в Тернополе по следующим улицам:

Лукьяновича 1, 2, 3;

Бродовская 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;

промышленный район по улицам Грига, Промышленная, Полесская.

К слову, городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей города запастись водой и держать заряженными телефоны, если есть такая возможность.

Россия ночью атаковала Ровенскую и Киевскую области

Россияне ночью 3 декабря запустили по Украине 28 дронов, 22 из которых были сбиты.

Кроме Тернополя, этой ночью был атакован "Шахедом" энергетический объект в Ровенской области.

На месте попадания российского беспилотника работали все соответствующие службы. К счастью, обошлось без пострадавших не поступало.

Также под прицелом "Шахедов" была этой ночью Киевщина.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было. Однако в одном из населенных пунктов обломками повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля, гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах вылетели окна, двери, повреждены кровли, а еще газовая труба. Утечку газа уже ликвидировали.

Также российский дрон был обнаружен в Хмельницкой области. Его успешно сбили силы ПВО, о травмированных, погибших или повреждении имущества информации не поступало,