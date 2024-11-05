Не только "Шахеды": чем россияне каждую ночь атакуют Украину

За последнее время россияне в десять раз увеличили количество "Шахедов", которыми атакуют украинские города. Однако не все дроны выполняют одинаковые функции и не все имеют боевую часть.

Зачем врагу разные типы дронов и какова их роль 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Смотрите также Россия бьет "Шахедами" в десять раз больше, чем в прошлом году: как им лучше всего противодействовать

Дроны-фальшивки

Часть дронов является классической версией Shahed-136 с боевой частью, которая работает на поражение. А часть является облегченной версией дронов, без боевой части. Так называемые “Герберы” и “Пародии”. Они оснащены оптическими приборами, так называемой “линзой Люнеберга”, которая при лазерном облучении создает впечатление “Шахеда” (большего дрона, чем есть на самом деле).

Это вводит в заблуждение системы ПВО. К тому же таких дронов можно изготавливать больше и за значительно меньшие средства.

Так враг увеличивает количество дронов, которые летят на Украину, но среди них не только реальные дроны, но и фальшивки. Поэтому система ПВО истощается, а также ведется разведывательная деятельность,

– объяснил Попович.

Это позволяет и ускорять производство и увеличивать количество беспилотников в России. Качество уступает количеству.