Навіщо ворогові різні типи дронів та яка їхня роль 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Дрони-фальшивки

Частина дронів є класичною версією Shahed-136 з бойовою частиною, яка працює на ураження. А частина є полегшеною версією дронів, без бойової частини. Так звані “Гербери” і “Пародії”. Вони оснащені оптичними приладами, зокрема “лінзою Люнеберга”, яка при лазерному опроміненні створює враження “Шахеду” (більшого дрона, ніж є насправді).

Це вводить в оману системи ППО. До того ж таких дронів можна виготовляти більше і за значно менші кошти.

Так ворог збільшує кількість дронів, які летять на Україну, але серед них не лише реальні дрони, але й фальшивки. Через це система ППО виснажується, а також ведеться розвідувальна діяльність,

– пояснив Попович.

Це дозволяє і прискорювати виробництво та збільшувати кількість безпілотників у Росії. Якість поступається кількості.