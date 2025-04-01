Угрожающий момент: почему Россия на одну ночь отказалась от запуска "Шахедов"

Ночь на 1 апреля 2025 года была первой за долгое время, когда оккупанты не запускали по Украине свои беспилотники. Для этого есть ряд причин как технических, так и политических.

Затишья на одну ночь уже происходило ранее. Как рассказал 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, тогда Россия не атаковала “Шахедами”, потому что меняла места их запуска.

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Какая причина затишья

Украина проводит разведывательные действия, поэтому враг может менять места пусков. Силы обороны не раз обнаруживали пусковые площадки, наносили по ним огневое поражение, поэтому россияне могли на это отреагировать.

Иногда, враг берет паузу, чтобы осуществить определенные технические перенастройки "Шахедов". Он меняет маршруты полетов, высоты, добавляет элементы и оборудование, чтобы дроны были менее уязвимым к системам РЭБ,

– отметил военный.

Также можно добавить фактор погодных условий, но он не является решающим, и, конечно, переговоры в Саудовской Аравии. Россияне хотят обвинить Украину в нарушении соглашения о перемирии.

Это трудно представить, но если в течение следующих дней Россия не будет запускать "Шахеды", то растут риски провокаций на ее территории. В Кремле могут сказать, что это Украина нарушила, например, перемирие в энергетике, хотя Россия в это время якобы вообще не запускает дроны.

С этой точки зрения, мы в таком периоде, когда нужно быть очень бдительными. Враг может планировать именно такие действия, а все, что этого касается, достаточно угрожающе. Ведь делается "картинка" для США, чтобы спровоцировать бурную реакцию американского президента и его окружения,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Если количество ударов действительно уменьшится, тогда можно делать определенные выводы относительно причин такого поведения. Пока это больше напоминает техническую подготовку "Шахедов" к новым ударам или усовершенствование средств противодействия РЭБу.