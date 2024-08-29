Атака "Шахедами": на подступах к Киеву и в Черкасской области работала ПВО

Противовоздушная оборона продолжает отражать атаку "Шахедов", которые запустила Россия в ночь на 29 августа. Взрывы от работы ПВО слышали в Киевской и Черкасской областях.

О работе ПВО предупредили в Киевской ОВА по состоянию на 8:20 и в Киевской городской администрации.

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"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – говорилось в сообщении КГВА,

В 8:45 на Киевщине объявили отбой угрозы. Очевидно, вражеский беспилотник сбили.

Предварительно в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА на Киевщину. Военные отмечали, что особенно следует быть внимательными жителям Бориспольского района.

"БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области!", – сообщили ПС.

На Черкасщине работала ПВО

Что касается Черкасской области, то о работе ПВО жителей предупредили в 8:23, фактически одновременно с Киевской областью.

"Черкасская область – повышенная опасность сохраняется. В области работает ППО", – сообщил руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Отбой угрозы объявили в 8:52.

Заметьте. В ночь на 29 августа Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 10 российских "Шахедов", еще 5 вражеских дронов обезвредили над Днепропетровской областью.