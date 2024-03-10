Энергетический террор продолжается: россияне повредили две подстанции Укрэнерго

10 марта 2024, 10:00
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Укрэнерго

Российские беспилотники атаковали две подстанции Укрэнерго. На этот раз в южном и центральном регионах.

Какие последствия российской атаки 9 марта, есть ли отключение света из-за удара дронами, передает 24 Канал.

Обратите внимание Попадание в промышленный объект, повреждение ЛЭП и пострадавший: что известно об атаке 10 марта

Россияне атаковали еще две подстанции

В течение суток оккупанты атаковали беспилотниками две подстанции Укрэнерго в южном и центральном регионах. Пострадавших нет.

Потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы,
– отметили в Укрэнерго.

Важно! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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Этой ночью оккупанты повредили ЛЭП на Николаевщине

  • Заметим, что ночью 10 марта россияне массированно атаковали Юг дронами-камикадзе.
  • Попаданием на открытой территории БПЛА типа "Shahed-131/136" повреждена линия электропередач за пределами населенного пункта Снигиревской общины.
  • В результате этого обесточены два населенных пункта.
  • Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
  • К счастью, пострадавших нет.

Автор: Юлія Муріна